Жилые районы Краснодара: хотели бы так жить?

Еще пять лет назад нынешние жилые районы Краснодара были простым болотом. Вокруг были разве что гаражи, да и то не везде. Теперь же здесь, часто - не совсем законно, "красуются" новостройки. Я прошелся по одному из таких районов и посмотрел, как здесь живут люди.1. Зима, дорог нет. Здесь, в Краснодаре, почти все водители не меняют резину на зиму, потому по таким наледям все нехило дрифтуют.2. Я, конечно, не могу представить, каково это - из своего окна видеть окна в другом доме, но жители тех же спальных районов Москвы наверняка не видят в этом ничего такого.3. Пустыри, заставленные машинами, тоже не редкость. Скорее всего, спустя какое-то время это пустое место застроят еще одним домом, а то и несколькими.4.5.Дворы для машин.6. Некоторые дома выглядят совсем непривлекательно.7.8. Скрытая реклама Триколора подъехала!9.10.11. Относительно новый дом, почти не заселен еще.12. Огороженные участки земли, где скоро опять появится новый дом.13. На первых этажах, как правило, сдаются торговые площади. Магазинами здесь владеют жители этих же домов. Некоторые, наверное, живут в своем мирке и им хорошо )14. Можно, например, в стену пялиться.15. Год-другой - и новые квартиры под ипотеку.16. Ужас!17. Коробка18. Обратите внимание на детскую площадку! Похожа на загон для скота, не находите?19. Ехал тут из аэропорта в такой район (родственники живут в таком же), два водителя Убера отказались ехать сюда под предлогом отсутствия дорог. На прошлой неделе три машины утонуло )20. Живут в таких районах приезжие из других городов. Двухкомнатную квартиру можно купить за 2 миллиона рублей. Правда, в ней будут голые стены и ничего больше. Зато это вполне подъемная сумма для людей из провинции. Можно приехать из Урюпинска в Краснодар, а тут уж всяко возможностей больше. В общем, думайте сами )21. Еще тут есть привет из Непала! Или из Пакистана... В общем, куча проводов на столбах!22. Типичный пейзаж... Хотели бы так жить?23.24. Главное, что здесь есть люди со вкусом!25. Я как будто в солнечной Греции...Вот так. Что скажете? Могли бы здесь жить? Хотели бы так жить?Если Вам понравился этот пост, Вы можете нажать на кнопки ниже - Вам несложно, а мне приятно: