Жилые районы Краснодара: хотели бы так жить?

Еще пять лет назад нынешние жилые районы Краснодара были простым болотом. Вокруг были разве что гаражи, да и то не везде. Теперь же здесь, часто - не совсем законно, "красуются" новостройки. Я прошелся по одному из таких районов и посмотрел, как здесь живут люди.


1. Зима, дорог нет. Здесь, в Краснодаре, почти все водители не меняют резину на зиму, потому по таким наледям все нехило дрифтуют.


2. Я, конечно, не могу представить, каково это - из своего окна видеть окна в другом доме, но жители тех же спальных районов Москвы наверняка не видят в этом ничего такого.


3. Пустыри, заставленные машинами, тоже не редкость. Скорее всего, спустя какое-то время это пустое место застроят еще одним домом, а то и несколькими.


4.


5.
Дворы для машин.


6. Некоторые дома выглядят совсем непривлекательно.


7.


8. Скрытая реклама Триколора подъехала!


9.


10.


11. Относительно новый дом, почти не заселен еще.


12. Огороженные участки земли, где скоро опять появится новый дом.


13. На первых этажах, как правило, сдаются торговые площади. Магазинами здесь владеют жители этих же домов. Некоторые, наверное, живут в своем мирке и им хорошо )


14. Можно, например, в стену пялиться.


15. Год-другой - и новые квартиры под ипотеку.


16. Ужас!


17. Коробка


18. Обратите внимание на детскую площадку! Похожа на загон для скота, не находите?


19. Ехал тут из аэропорта в такой район (родственники живут в таком же), два водителя Убера отказались ехать сюда под предлогом отсутствия дорог. На прошлой неделе три машины утонуло )


20. Живут в таких районах приезжие из других городов. Двухкомнатную квартиру можно купить за 2 миллиона рублей. Правда, в ней будут голые стены и ничего больше. Зато это вполне подъемная сумма для людей из провинции. Можно приехать из Урюпинска в Краснодар, а тут уж всяко возможностей больше. В общем, думайте сами )


21. Еще тут есть привет из Непала! Или из Пакистана... В общем, куча проводов на столбах!


22. Типичный пейзаж... Хотели бы так жить?


23.


24. Главное, что здесь есть люди со вкусом!


25. Я как будто в солнечной Греции...


Вот так. Что скажете? Могли бы здесь жить? Хотели бы так жить?

Если Вам понравился этот пост, Вы можете нажать на кнопки ниже - Вам несложно, а мне приятно:
Подписаться на обновления

Tags: , , , , ,

Recent Posts from This Journal

  • Краснодар, в котором правят деньги

    В своих постах я указывал, что несмотря на мою любовь к Краснодару, у него очень много проблем. "Как и в любом другом городе!"-, скажете вы и будете…

  • Путешествие выходного дня

    Вернулся из Краснодара и понял, как понравилось вот так сменить обстановку на пару дней. Вроде и не расслабился слишком сильно (можно обратно без…

  • Приехал на юг, а тут...

    Короче, приехал я в Краснодар! Дай думаю, погреюсь чуток, все же потеплее должно быть, чем в средней полосе. Хрен там! Вчера с утра как пятнашечка…

  • Москва: сказочно-новогодняя

    У нас в столице уже закончили украшение к Новому Году. Сегодня уже главную елочку из Подмосковья привезут! Пару дней назад я прошелся по Красной…

  • Нужен совет!

    На выходных буду в Краснодаре. Интересно было бы посмотреть что-то необычное. Btw, собираюсь съездить в "Немецкую деревню", посмотреть на тамошнее…

  • Про покойного либо хорошо, либо никак. А про покойного дурака?

    Около года назад у нас в городе трагически и глупо погиб мальчик из Сирии. Приехал с семьей после 2012 года, когда там начались события, про которые…

promo ivan_makridin июль 21, 12:36 648
Buy for 10 tokens
Для всех подряд!
В начале этого года завел френдомарафон, где призывал отписаться всем авторским журналам. Ключевое слово там было именно автор. Долгое время даже хотел выпиливать оттуда тех, кто просто пишет "дружжу взаимно". А теперь понял, что и для этих людей нужен свой френдосбор, тем более сейчас в ЖЖ…
  • 183 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →
    Серега
    летом там интереснее...// Это дааа, автору повезло застать у нас минусовую темп-ру (это редкость), а вот когда она плюс! А вот когда летом пройдет реально хороший дождь!!
    Знаете, у нас тут это явления, как с добрым утром - после летних дождей на местном ТВ всегда идут репортажи из этих ебеней (мкр Музыкальный и иже с ним).
    Там, реально, вода плещется до окон а/м
    lk55lk
    Про саое интересное не написал, про цены на квартиры))
    vitaminka2012k
    Я бы жил, главное отдельно и свой уголок есть.
    kartaev_d
    Ну да, а выходя из дома на работу через говно можно и перепрыгнуть. Внутри-то триколор показывает как на самом деле хороша жизнь))
    mark_amerika
    выглядит некрасиво, но лучше хоть такое жилье
    Андрей
    Такие как "Я бы жил, главное отдельно и свой уголок есть.", "многие так живут","лучше хоть такое жилье" покупают там квартиры за недорого , непонятно у кого, потом вдруг оказывается, что ни один дом в огромном микрорайоне не построен законно, и не введен в эксплуатацию, коммуникации не рассчитаны на такой объем жителей, при малейшем дожде превращается в Венецию, а гондол нет, и теперь власти виноваты, что тысячи дураков купились на это Поле Чудес в Своей Стране и требуют теперь спасенья. Там всё сносить надо под бульдозер, но куда теперь девать Буратин?
    alkopona
    Что-то ты все сильней и сильней пытаешься косить под Варламова. Не уверен что стоит так, лучше работать в своем стиле, чем копировать чужой)
    ivan_makridin
    В каком месте? Мне эта тема давно интересна, а тут ещё и возможность рассказать появилась, ибо жил в таком.
    fotonik2
    В Челябинске тоже на месте некоторых новых микрорайонов такая картина. Люди живут...
    nikitaminev
    Мало кто хочет так жить. Но некоторым приходится.
    zhzhitel
    Домики неплохие, а дороги и инфраструктура как везде.
    ivan_makridin
    В том же Краснодаре сильно отличаются этот и другие районы )
    padunskiy
    Куда интереснее посмотреть как живёт главный архитектор Краснодарского края. И сравнить))
    alesyaweimar
    Ваня, куда тебя занесло?)))
    Что это за район?
    ivan_makridin
    Занесло в жилой район))
    Это по карте в районе "красной площади", чуть восточней.

    Улица российская, 1-го мая и вот это вот все.
    0gnevo
    При острой необходимости смог, но не хотел бы)
    martin33
    Всё читал, что Краснодар - один из самых комфортных для жизни российских городов. А тут... Ну, наверное, такие точки в любом крупном городе найдутся
    ivan_makridin
    Наверное, имелись ввиду тамошние возможности. С теми же новостройками, например — город очень большой, но при этом даже у людей из провинции есть возможность приобрести там квартиру. В других крупных городах это сложнее.

    Сам город меня привлекает, но никогда не могу понять, чем же)))
    Просто нравится.
    miliatania
    Но люди всё равно рвутся в Краснодар. У нас многие военные там получили квартиры.
    lv973
    Похоже на какую-то свалку, а не на жилые районы. Жить там однозначно неприятно.
    polydi
    Интересно, сколько простоят такие новостройки?
    ivan_makridin
    Многие из них с нарушениями строятся, как на бумаге, так и на деле. Посмотрим...
    ap6y3uk87
    Вопросы с парковкой никогда не решатся)
    piyuk
    Ну, это только частные застройщики в так строят, а так-то в городе много и красивых домов и районов. А вот в том же соседнем Ростове строиться негде, городу некуда расти и народ покупает участки для строительства на дачах, где проблематично с водой и газом.
    sillix
    В Казани один в один такая же хрень, прямо как будто оттуда фотки :)
    polar_bear_lk
    Неожиданная сторона столицы Кубани...
    Давно там не бывал.
    Однако, строительная запредельщина какая-то...
  • 183 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →